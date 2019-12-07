KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS-2019/6 yerleştirme sonuçları

Ortaöğretim, lisans ve önlisans düzeyinde alımların yapılacağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli personel temini için açılan kontenjanlara yerleştirmeler yapıldı ve sonuçlar açıklandı. İşte, KPSS tercih sonuçları ile taban ve tavan puanlar…

KPSS-2019/6 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Merakla sonuçları beklenen KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilecekler.

KPSS – 2019/6 yerleştirme sonuçları için tıklayın…

Yerleştirme sonuçlarının yanı sıra ÖSYM, ortaöğretim, lisans, önlisans alanlarındaki taban ve tavan puanları da adaylara sundu. Buna göre, ortaöğretimden tercih yapan 7 bin 701 adaydan 82'si, ön lisanstan tercih yapan 43 bin 26 adaydan 326'sı, lisanstan tercih yapan 72 bin 924 adaydan da bin 905'i yerleşti. Sonuç olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 2 bin 23 kişi yerleştirildi.

KPSS-2019 yerleştirme sonuçları taban ve tavan puanları...