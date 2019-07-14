14.07.2019 14:31
Haberler» “genel“» Haber

KPSS'ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadı

KPSS'ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadıZONGULDAK - Zonguldak'ta, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu olan genel kültür-genel yetenek oturumuna girecek adaylar didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı.

KPSS'ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu olan genel kültür-genel yetenek oturumuna girecek adaylar didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı. Birçok aday sınava saniyelerle yetişirken, tüm uyarılara rağmen geç kalan adaylar '15 dakika' kuralından dolayı saat 10.00'dan sonra adaylar, sınav binasına alınmadı.
Sabah saatlerinden itibaren okulların bahçelerinde toplanan adaylar, tek tek aranarak sınıflara alındı. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sınava giren adaylar, güvenlik görevlileri tarafından baştan aşağıya arandı. Adayların, kolye, madeni para, saat, cüzdan, cep telefonu, çakmak, bileklik, yüzük, kemer, hızma, toka ve küpe gibi malzemelerle içeriye girmelerine izin verilmedi. Su şişelerindeki ambalajlar da söküldü. Sınava yalnız gelen adaylar, sınava alınmayan üzerlerindeki malzemeleri okul girişindeki pencere kenarlarına bıraktı.
Saat 10.00'da kapılar kapatıldı
Saat 10.00'u gösterdiğinde sınav salonlarının kapıları kapatıldı. Bazı adaylar son anda sınava yetişirken bazı adayları ise 15 dakika kuralı gereği kapıların kapatılması nedeniyle sınava alınmadı. KPSS'ye geç kalan adaylar sınav binasına alınmadı
Kaynak: İHA
Zonguldak, KPSS, Genel

Son Dakika Haberleri
17:52   Görme engelli vatandaşlar, bisikletle şehir turu yaptı
17:48   Papağanın dondurma ile imtihanı kamerada
17:32   Yürek sızlatan görüntü...Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı, ölüme terk ettiler
17:30   Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz müzesini gezdi
17:03   Motosiklet Festivali'nde gösteriler nefes kesti
16:56   Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz için hummalı çalışma
16:51   Atlı Dayanıklılık Yarışmalarına yüksek katılım