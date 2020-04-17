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Krakatoa Yanardağı'nın faaliyete geçmesi uzaydan görüntülendi

Krakatoa Yanardağı'nın faaliyete geçmesi uzaydan görüntülendiABD, (DHA) ' ABD uzay araştırmaları merkezi NASA'nın 'Dünya Gözlemevi' merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya'da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı'nı uzaydan görüntüledi.

17.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:49
Krakatoa Yanardağı'nın faaliyete geçmesi uzaydan görüntülendi
ABD, (DHA) ' ABD uzay araştırmaları merkezi NASA'nın 'Dünya Gözlemevi' merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya'da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı'nı uzaydan görüntüledi. Faaliyete geçen yanardağın uzaydan çekilden görüntülerinde havaya beyaz dumanlar püskürtmeye başladığı görüldü.
Endonezya'nın Krakatau Kecil Adası'nda bulunan ve geçtiğimiz hafta harekete geçen yanardağdan çıkan dumanlar 500 metreye kadar ulaştı. Krakatoa Yanardağı, 2 bin yıldır var olan ve bilindiği kadarıyla 50'den fazla faaliyete geçen bir yanardağ olma özelliğine sahip. ABD uzay araştırmaları merkezi NASA'nın 'Dünya Gözlemevi' merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezya'da faaliyete geçen Krakatoa Yanardağı'nı uzaydan görüntüledi. NASA yanardağ için 'Krakatoa Yanardağı muazzam ve bazen tehditkar' dedi.
TUSUNAMİ OLABİLİR UYARISI
NASA Dünya Gözlemevi'nde çalışan volkan bilimci Dr. Verity Flower yaptığı açıklamada, 'Yanardağ son birkaç yılda düzenli olarak küçük patlamalar gösterdi. Ama tusinami tetikleyici patlamalar da olabilir' dedi. Krakatoa Yanardağı dünya üzerindeki en aktif yanardağlardan biri ve Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya 150 km uzaklıkta bulunuyor. Krakatoa Yanardağı’nın faaliyete geçmesi uzaydan görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel
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