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Kraker ambalajında uyuşturucu bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sentetik uyuşturucu maddesini kraker ambalajına sakladığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

11.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:55
'nın ilçesinde, sentetik uyuşturucu maddesini kraker ambalajına sakladığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan gelen bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada kraker ambalajına gizlenmiş 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobildeki 4 şüpheliden E.Ö. ve D.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.Ş, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kraker ambalajında uyuşturucu bulundu

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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