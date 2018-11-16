Kral, Hem Düşündürdü Hem Güldürdü

Konak Belediyesi Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. Üç gün peş peşe sahnelenecek oyunun tüm gösterimlerinin biletleri günler öncesinden tükendi. Tiyatro Konak'ta projesi kapsamında sahnelenen oyunu İzlemeye gelenler arasında Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da yer aldı.

ABSÜRD KOMEDİ

Tiyatro Martı oyuncuları tarafından sahneye konan oyun usta sanatçılar Güzin ve Erdal Özyağcılar yıllar sonra aynı sahnede buluşturmasıyla da dikkat çekiyor. Özyağcılar çiftine Nihan Büyükağaç, Barış Kiralıoğlu, Gözde Çetiner, Ferdi Alver ve Burak Tanay eşlik ediyor. Absürd komedi türünün en güzel örneklerinden biri olan Romanya doğumlu yazar Eugene İonesco'nun 'Kral Ölüyor' isimli komedi oyunu Erdal Özyağcılar tarafından yeni bir dramaturjik ve metin çalışması yapılarak sahneye kondu.

ÜÇ GÜN SAHNELENECEK

'Kral' ismiyle sahnelenen oyun sahne tasarımı ve kostümleriyle de dikkat çekiyor. Oyunda ebediyen yaşamak isteyen Kralın iktidar tutkusuyla alay edilirken, insanın ölüm karşısında çaresizliği, ölmemek için direnişi komik ve eleştirel bir şekilde sunuluyor.

Lale Aslan'ın çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Serkan Üstüner üstlenirken, dekor tasarımı Cihan Aşar'a, kostüm tasarımı Candan Seda Balaban'a, müzikler ise Orhan Enes Kuzu'ya ait. Handan Ergiydiren'in koreografisini yaptığı oyunun ışık tasarımı Mahmut Özdemir tarafından yapıldı. Cuma ve Cumartesi olmak üzere toplam da üç gün boyunca İzmir'de sahnelenecek oyun izleyiciden büyük beğeni aldı. Oyunun sonunda kendilerini ayakta alkışlayan İzmirlilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren Erdal Özyağcılar, "Bugün dokuzuncu temsilimizi yapıyoruz. Oyunumuzu sevdiyseniz tekrar sizlerle olmak isteriz" dedi.