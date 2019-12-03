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Kral'ın dönüşü muhteşem oldu

Kayserispor karşısında 2 gol atıp 1 de asist yapan Burak Yılmaz, bu sezon oynadığı maçlarda farkını hissettirdi.

03.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:58Kral'ın dönüşü muhteşem oldu
karşısında 2 gol atıp 1 de asist yapan Burak Yılmaz, bu sezon oynadığı maçlarda farkını hissettirdi. 8 müsabakada boy gösteren golcü futbolcu, 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, form tutmaya başladı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma geç katılan ve performansını tam olarak oturtamayan golcü oyuncu, son 2 maçta attığı gollerle Beşiktaş'ın en etkili ismi oldu. 4-1 kazanılan Kayserispor maçında 2 gol atıp 1 de asist yapan tecrübeli futbolcu, özellikle karşılaşmanın son bölümünde yaptığı pres ve savunmaya yardımıyla taraftardan da büyük alkış aldı. Geride kalan 13 haftanın 8'inde forma giyen Yılmaz, bu maçlarda 5 gol atarken, 2 de gol pası verdi. 8 karşılaşmada 639 dakika forma giyen ve 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt etki eden yıldız golcü, her 91 dakikada 1 gole etki etmiş oldu. - İSTANBUL

Burak Yılmaz, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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