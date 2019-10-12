Bursa'da gerçekleştirilen şenlik, yüzlerce çocuğu bir araya getirdi

Özlüce'deki BKM önündeki alanda gerçekleştirilen şenlik, yüzlerce çocuğu bir araya getirdi. Kızılay, Yeşilay ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM) gibi kuruluşların yanı sıra kamu ve özel sektörden 40 kuruluş, minikler için etkinlik standı açtı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir'in de eşlik ettiği, stantları tek tek gezdiği programın dikkat çekici yanı, Kral Şakir Korsanlar Diyarı filminin yapımcısı Karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun çocuklarla buluşması oldu. Çocuklara 'Kral Şakir' tiplemesi ile ilgili bilgiler veren Yaşaroğlu, yaptığı konuşmada, filmin vizyona girdiği ilk 3 günde 504 bin 303 kişi tarafından izlendiğini hatırlattı. Bu rakamın tüm zamanların açılış rekoru olduğunu belirten Yaşaroğlu, gösterilen ilgi nedeniyle tüm takipçilerine teşekkür etti. Şenliğe katılan çocuklar, başta Kral Şakir olmak üzere filmin diğer tiplemeleri olan Fil Necati, Canan ve Mirket canlandırmalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk Animasyon Yapımcısı ve Karikatürist Varol Yaşaroğlu, etkinlikte çocukların selfi taleplerini kırmadı. Bursalı minik hayranları için kitaplarını da imzalayan Yaşaroğlu, şenliğin ilerleyen saatlerinde animasyon karakteri çizim atölyesinde çocuklarla birlikte deneme çalışmaları da gerçekleştirdi.

12-13 Ekim tarihleri arasında planlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Çocuk Yetenek Şenliği'nde; Bursa BTM'nin bilim şovları ile Umurbey İpek Tasarım ve Üretim Merkezi'nin atölye çalışmaları, çocukların yoğun ilgisine neden oldu. Atölye çalışmalarına katılan çocukların çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği etkinlikte, farklı okulların sahne gösterileri ve çocuklar arası şarkı yarışmaları büyük ilgi topladı.