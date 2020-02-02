Haberler » Güncel » Kral Şakir Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu - Haber

Kral Şakir Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM, sömestr etkinliği kapsamında çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir'i çocuklarla buluşturdu.

02.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:37Kral Şakir Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM, sömestr etkinliği kapsamında çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir'i çocuklarla buluşturdu.

Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen ve bölgenin en büyük alışveriş merkezi olan Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, yarı yıl tatilinde olan çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir, Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenip fotoğraf çektirdi. - DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:52:04