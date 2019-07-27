Kral Şakir etkinliği'nde çocuklar gönüllerince eğlendi
Kral Şakir etkinliği'nde çocuklar gönüllerince eğlendiANKARA - Ankara NATA VEGA AVM'de çocuklar için hafta sonu etkinliği düzenlendi.27.07.2019 17:57
Kral Şakir etkinliği'nde çocuklar gönüllerince eğlendi
ANKARA - Ankara NATA VEGA AVM'de çocuklar için hafta sonu etkinliği düzenlendi. Ankara NATA VEGA AVM'de çocuklar için lisanslı Kral Şakir etkinliği düzenlendi. Çocukların çizgi film karakteri Kral Şakir ile bir araya geldikleri etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.Etkinlikte çizgi film karakteri Kral Şakir ve arkadaşlarıyla bir araya gelen çocuklar dans edip, şarkılar söyledi. Çocukların mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdikleri de etkinlikte aileler de keyifli vakit geçirdi. Bu etkinliği heyecanla beklediklerini belirten aileler, bu tür etkinliklerin çocukların hafta sonunu güzel geçirmesine katkı sağladığını ifade ettiler.Etkinlik, 28 Temmuz Pazar Günü saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de 3'er seans olmak üzere NATA VEGA AVM'de çocuklarla buluşacak.
ANKARA - Ankara NATA VEGA AVM'de çocuklar için hafta sonu etkinliği düzenlendi. Ankara NATA VEGA AVM'de çocuklar için lisanslı Kral Şakir etkinliği düzenlendi. Çocukların çizgi film karakteri Kral Şakir ile bir araya geldikleri etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.Etkinlikte çizgi film karakteri Kral Şakir ve arkadaşlarıyla bir araya gelen çocuklar dans edip, şarkılar söyledi. Çocukların mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdikleri de etkinlikte aileler de keyifli vakit geçirdi. Bu etkinliği heyecanla beklediklerini belirten aileler, bu tür etkinliklerin çocukların hafta sonunu güzel geçirmesine katkı sağladığını ifade ettiler.Etkinlik, 28 Temmuz Pazar Günü saat 13.00, 15.00 ve 17.00'de 3'er seans olmak üzere NATA VEGA AVM'de çocuklarla buluşacak.
Ankara, Genel
Kaynak: İHA