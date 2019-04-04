"KRAL Şakir - Uzayda Şamata İzmir'de"

Grafi 2000'in kurucusu Varol Yaşaroğlu imzalı 7'den 70'e herkes tarafından büyük beğeni ve övgü toplayan''Kral Şakir - Uzayda Şamata'' uzay macerasına İzmir'de devam edecek.

Şakir ve Canan'ın kaybolan anne ve babalarını bulmak için galaksiler arası çılgın bir yolculuğa atılmalarını konu alan "Kral Şakir – Uzayda Şamata" BKM Ege Bölge Temsilciliği Dev Ajans organizasyonu ile 13 Nisan Cumartesi günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda, 14 Nisan Pazar günü ise İzmir AKM Yunus Emre Salonunda seyircisiyle bir araya gelecek.

"Kral Şakir – Uzayda Şamata" konusu

Çocukların kahramanı, anne babaların en sevdiği aile ''Kral Şakir - Uzayda Şamata'' çocuklarla buluşmaya devam ediyor!

"Tiyatro salonlarını tıklım tıklım dolduran "Kral Şakir - Uzayda Şamata'' uzay macerasına devam ediyor.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Grafi 2000'in kurucusu Varol Yaşaroğlu imzalı 7'den 70'e herkes tarafından büyük beğeni ve övgü toplayan''Kral Şakir - Uzayda Şamata'' hayal dünyasına sizleri bekliyor.

Şakir ve Canan kaybolan anne ve babalarını bulmak için galaksiler arası çılgın bir yolculuğa atılıyorlar.Fil Necati ve Mirket de onlara bu eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı macerada eşlik ediyor."

Kaynak: Bültenler