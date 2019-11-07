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Kral Selman, CIA Başkanı ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'i başkent Riyad'da kabul etti.

07.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:24 Kral Selman, CIA Başkanı ile görüştü
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'i başkent Riyad'da kabul etti.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman ile CIA Direktörü Haspel görüşmesinde iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Ulusal İstihbarat Başkanı Halid el-Humeydan ve ABD'nin Riyad Büyükelçisi John Abizaid de görüşmede hazır bulundu.
Haberde görüşmeye dair daha fazla detay paylaşılmadı.
ABD'de, Twitter'ın iki eski çalışanı hakkında "Suudi Arabistan yönetimine para karşılığı istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla dava açılmasının ardından bu görüşmenin gerçekleşmesi ise dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Kral Selman, Güncel

Kaynak: AA

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