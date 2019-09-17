Son dakika: Kral Selman'dan Aramco'ya yapılan saldırı sonrası ilk açıklama

Suudi petrol şirket Aramco'ya yapılan saldırının ardından ilk defa başbakanlık toplantısında konuşan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, "Saldırılar nereden gelirse gelsin topraklarımızı koruyacağız" dedi.

KORKAKÇA BİR TEHDİT

Kral Selman, "Bu saldırılar sadece Suudi Arabistan'daki tesisleri değil, aynı zamanda küresel petrol tedarikini ve küresel ekonominin istikrarını hedef alan korkakça bir tehdit" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en değerli şirketi olarak gösterilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'ya Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmiş ve tesislerde art arda patlamalar yaşanmıştı. Saldırıyı Husiler üstlenmişti. Daha sonra tekrar açıklama yapan Husiler tehditte bulunarak, "Yeniden vururuz" açıklamasını yapmıştı.