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Kral Selman'dan Trump'a taziye mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, ABD'nin El Paso kentindeki silahlı saldırıda 22 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a taziye mesajı gönderdi.

06.08.2019 14:05 Kral Selman'dan Trump'a taziye mesajı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, ABD'nin El Paso kentindeki silahlı saldırıda 22 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a taziye mesajı gönderdi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in taziye mesajında, "Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyuyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ederim" ifadeleri yer aldı. Öte yandan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da ABD Başkanı Trump'a saldırı nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman taziye mesajında, "El Paso kentinde silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerim" dedi. El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, El Paso, Güncel

Kaynak: İHA

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