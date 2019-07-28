Kral Selman'ın ağabeyi Bender bin Abdulaziz 96 yaşında öldü
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ağabeyi Bender bin Abdulaziz, 96 yaşında hayatını kaybetti.28.07.2019 23:56
Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın ağabeyi, Suudi Krallığı'nın kurucusu Kral Abdulaziz'in onuncu ve hayatta kalan en büyük oğlu Bender bin Abdulaziz'in 96 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Abdulaziz'in, yarın yatsı namazının ardından Mekke'deki Mescid-i Haram'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.
DEVLET KADEMESİNDE HİÇ GÖREV ALMADI
Riyad Emiri Faysal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Turki'nin babası olan Bender bin Abdulaziz'in 23 çocuğu bulunuyor.
1923 doğumlu Prens Bender bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın kuruluşundan bu yana devlette resmi bir pozisyonda görev almamıştı.
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