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Kral Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi, Prens Muteb bin Abdulaziz 88 yaşında öldü.

02.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:08Kral Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in üvey ağabeyi, Prens Muteb bin Abdulaziz 88 yaşında öldü.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ölüm nedenine dair bilgi verilmeyen Muteb bin Abdulaziz'in naaşı yarın yatsı namazını müteakip, Kabe'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yayımlanan taziye mesajında da Muteb bin Abdulaziz'in Suudi Krallığının kurucusu Kral Abdulaziz'in oğullarından biri olduğu belirtildi.
Ülkede Kral ve Veliahtı tayin eden Biat Heyeti üyesi de olan Bin Abdulaziz, 2009 yılına kadar bazı bakanlıkları üstlenmişti.

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: AA

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