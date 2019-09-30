Haberler » Güncel » Haber

- Kral Selman'ın öldürülen yakın koruması için Mescid-i Haram'da cenaze namazı

- Kral Selman'ın öldürülen yakın koruması için Mescid-i Haram'da cenaze namazıMEKKE - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in öldürülen yakın koruması Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el Fağım'ın Mescid-i Haram'da cenaze namazı kılındı.

30.09.2019 13:28
- Kral Selman'ın öldürülen yakın koruması için Mescid-i Haram'da cenaze namazı
MEKKE - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in öldürülen yakın koruması Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el Fağım'ın Mescid-i Haram'da cenaze namazı kılındı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el Fağım, şahsi tartışma sırasında arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüştü. Mescid-i Haram'da dün akşam kılınan cenaze namazının ardından Fağım'ın naaşı Mekke'de bir kabristana defnedildi. Fağım için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
Suudi Arabistan devlet televizyonu dün, Kral Selman'ın yakın koruması Tümgeneral Abdulaziz el Fağım'ın bir arkadaşıyla şahsi bir tartışma sonucunda vurularak ağır yaralandığını duyurmuştu. Daha sonra Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilmişti. Suudi Arabistan resmi haber ajansı, Fağım'ın Cidde'deki arkadaşı Turki es-Sebti'yinin evinde Memduh Al Ali ile arasında çıkan tartışma sonucunda öldürüldüğünü açıklamıştı.
- Kral Selman'ın öldürülen yakın koruması için Mescid-i Haram'da cenaze namazı

Suudi Arabistan, Kral Selman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 Avcılar'da gecekondular alev alev yandı 1
15:28 Zeytinburnu'nda boğazından bıçaklanan taksicinin oğlu konuştu
15:28 Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 28'inci gün (2)
15:27 Anne ve kızlarının olduğu otomobil feribottan denize düştü
15:27 Dha yurt bülteni - 11
15:27 İşçilerin maaş alamadıkları iddiası
15:27 Adıyaman'da traktörle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı