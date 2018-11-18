Kral Selman, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Bir Araya Geldi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldı.<br><br>Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile başkent Riyad'da bir araya geldi.<br><br>Görüşmede bölgesel ve uluslararası ilişkiler ile iki ülkeyi ilgilendiren meselelerin masaya yatırıldığı belirtildi.<br><br>Irak Cumhurbaşkanı Salih daha önce İran, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ü ziyaret etmişti.