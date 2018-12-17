Kral Selman Irak Meclis Başkanı Halbusi'yle Görüştü

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunu görüştü.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Irak Meclis Başkanı Halbusi'yi başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.İkili görüşmede, Suudi Arabistan-Irak ilişkileri ile iş birliğini güçlendirme konuları ele alındı.Irak Meclis Başkanı Halbusi, Suudi Arabistan Şura Konseyi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al eş-Şeyh'in daveti üzerine başkanlık ettiği heyetle dün Riyad'a gelmişti.Halbusi'den bir ay önce ise Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.