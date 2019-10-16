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Kral Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han'la görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

16.10.2019 03:30Kral Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han'la görüştü
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bölgesel gelişmeleri görüştü.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, Suudi Arabistan ile İran arasında gerilimi düşürmek ve diyalog başlatmak için ülkeye gelen Han'la başkent Riyad'da bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
İmran Han 13 Ekim'de İran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelmişti.
Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Han, Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Suudi Arabistan ile İran arasında ara buluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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