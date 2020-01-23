Haberler » Güncel » Kraliçe 2. Elizabeth Brexit'i onayladı - Haber

Kraliçe 2. Elizabeth Brexit'i onayladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını içeren yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı.

23.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:00Kraliçe 2. Elizabeth Brexit'i onayladı
'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını içeren yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı.
İngiltere'nin tartışmalı yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylandı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını içeren yasa, İngiltere'de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının haklarını da koruma altına alıyor. Ülkede 3 yıldır süren tartışmaların ardından, Boris Johnson'ın Başbakan olarak seçilmesiyle beraber onaylanmasına kesin gözüyle bakılan Brexit sürecinin, 31 Ocak tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
(İHA)

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:12  DİYARBAKIR Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)
22:12  Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
22:12  Katalonya Başkanı Torra, İspanya Yüksek Mahkemesinin kararını tanımadı
22:12  Kırıkkale Üniversitesinde bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddiasına savcılıktan soruşturma
22:11  AYDIN Evinin ateşe verilmesiyle ölen Gamze toprağa verildi, annesi fenalaştı
23.01.2020 22:14:43