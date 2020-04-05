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Kraliçe Elizabeth: 'Bu savaşta mücadeleyi kazanacağız'

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth koronavirüs salgınıyla mücadele eden Britanyalılara hitaben, bir ulusa sesleniş konuşması yaptı.

05.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:40
Kraliçe Elizabeth: 'Bu savaşta mücadeleyi kazanacağız'

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth koronavirüs salgınıyla mücadele eden Britanyalılara hitaben, bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. İngiltere Kraliçesi, televizyonlardan yayınlanan mesajında, bu salgının üstesinden hep birlikte geleceklerini ancak tahammül edilmesi gereken biraz daha süre olabileceğini söyledi.

Kraliçe konuşmasında, salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları başta olmak üzere, salgının yayılmaması için evlerinden çıkmayarak fedakarlık eden herkese teşekkür etti.

'BAŞARACAĞIZ VE BU BAŞARI HEPİMİZE AİT OLACAK'

93 yaşındaki Kraliçe, İngiltere'nin bugüne kadar bir çok sorunla karşı karşıya kaldığını ancak bunun farklı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: 'Bu defa dünyadaki tüm uluslarla bir araya gelerek, bilimin bize sağladığı büyük avantajlarla doğuştan var olan şefkatimizi birleştirerek şifa bulacağız. Başaracağız ve bu başarı her birimize ait olacak' dedi.

'AİLELERİMİZLE YENİDEN BİRLİKTE OLACAĞIZ'

Daha güzel günlerin geleceğine vurgu yapan İngiltere Kraliçesi, 'Arkadaşlarımızla yeniden buluşacağız, ailelerimizle yeniden birlikte olacağız, yeniden buluşacağız' ifadelerini kullandı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth 68 yıllık hükümdarlığı boyunca sadece dört kez ulusa seslendi.

Kraliçe, 2002 yılında 101 yaşındaki annesi Queen Mother'ın ölümünde, 1997 yılında Galler Prensesi Diana'nın ölümünde, 1991 yılındaki Körfez Savaşı'nda ve son olarak 2012 yılında tahta çıkışının 60'ıncı yıldönümünde televizyonlardan halka seslenmişti. Diğer yandan İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölü sayısı giderek artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre ülkede bugun 631 kişi artarak 4 bin 934'e yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Dünya
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