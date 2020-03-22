Kraliçe Elizabeth'e yönelik 'koronavirüs' endişeleri arttı
Buckingham Sarayı'nda çalışan bir görevlinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, Kraliçe Elizabeth'e yönelik koronavirüs endişeleri arttı.
22.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:53
Buckingham Sarayı'nda çalışan bir görevlinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, Kraliçe Elizabeth'e yönelik koronavirüs endişeleri arttı.
İngiltere 'deki Buckingdam Sarayı'nda çalışan bir görevlinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanın Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.İngiltere'de 234 kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken, enfekte kişi sayısı 5 bin 67'ye yükseldi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı, Koronavirüs, İngiltere, Dünya