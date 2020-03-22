Buckingham Sarayı'nda çalışan bir görevlinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, Kraliçe Elizabeth'e yönelik koronavirüs endişeleri arttı.

İngiltere 'deki Buckingdam Sarayı'nda çalışan bir görevlinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanın Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.İngiltere'de 234 kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken, enfekte kişi sayısı 5 bin 67'ye yükseldi.

Kaynak: DHA