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Kraliçe Elizabeth'e yönelik 'koronavirüs' endişeleri arttı

Buckingham Sarayı'nda çalışan bir görevlinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, Kraliçe Elizabeth'e yönelik koronavirüs endişeleri arttı.

22.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:53
Kraliçe Elizabeth'e yönelik 'koronavirüs' endişeleri arttı

Buckingham Sarayı'nda çalışan bir görevlinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, Kraliçe Elizabeth'e yönelik koronavirüs endişeleri arttı.

İngiltere 'deki Buckingdam Sarayı'nda çalışan bir görevlinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Çalışanın Kraliçe Elizabeth'le temas halinde olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.İngiltere'de 234 kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken, enfekte kişi sayısı 5 bin 67'ye yükseldi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

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