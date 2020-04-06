Kraliçe Elizabeth halka seslendi: Covid-19'u İkinci Dünya Savaşı ruhuyla yeneceğiz
İngiltere Kraliçesi Elizabeth 68 yıllık taht süresince olağan yıllık noel mesajı haricinde beşinci defa televizyondan yayınlanan konuşmasıyla halka seslendiView on euronews.
06.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:30
İngiltere Kraliçesi Elizabeth 68 yıllık taht süresince olağan yıllık noel mesajı haricinde beşinci defa televizyondan yayınlanan konuşmasıyla halka seslendiView on euronews
Kaynak: Euronews.com