Kraliçe Elizabeth, İlk Sosyal Medya Paylaşımını Yaptı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, sosyal medyaya ilk adımını attı. Elizabeth, dün ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Böylece, Dünyanın ilk bilgisayar öncüsü Charles Babbage tarafından Kraliçe Elizabeth'in büyük büyükbabası Prens Albert'a 1843 yılında yazılan bir mektup, kraliçenin sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA KARŞI ÖNLEM ALDI

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, geçtiğimiz hafta kraliyete saldıran sosyal medya hesaplarına karşı önlem aldıklarını, aslı olmayan şeyleri yazanları, Kate Middleton ve Meghan Markle arasında gerginlik olduğunu yazanları takibe aldıklarını, bundan böyle tüm sosyal medya hesaplarının inceleneceğini duyurmuştu.

ELİZABETH'İN BÜYÜKBABASINA YAZDIĞI MEKTUP GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kraliçe dün de The Royal Family (@theroyalfamily) hesabından ilk Instagram paylaşımını gerçekleştirdi. Dünyanın ilk bilgisayar öncüsü Charles Babbage tarafından Kraliçe Elizabeth'in büyük büyükbabası Prens Albert'a 1843 yılında yazılan bir mektup, kraliçenin sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

"KODLAMA BECERİLERİNİ ÖĞRENMEKTEN ZEVK ALDIM"

İngiltere Kraliçesi, ilk paylaşımın altına şu notu düştü: "Bugün Bilim Müzesi'ne yaptığım ziyarette, 1843'te büyük büyükbabam Prens Albert'e yazılan Kraliyet Arşivi'nden bir mektubu keşfetmiş olmak ilgimi çekti. Dünyanın ilk bilgisayar öncüsü olarak kabul edilen Charles Babbage'in tasarladığı "fark motoru"nun prototip versiyonunu Prens Albert 1843 yılının Temmuz ayında görme imkanı buldu. Mektupta, Kraliçe Victoria ve Prens Albert'a, ilk icadı "Analitik Motor"dan bahseden Babbage, Lord Byron'un kızı Ada Lovelace'ın da ilk bilgisayar programlarının yaratıcısı olmasından bahsetti. Bugün, çocukların bilgisayar kodlama becerilerini öğrenmekten zevk aldım. Teknolojiye, inovasyona ve yeni nesil mucitlere ilham veren Bilim Müzesi'nde ilk Instagram paylaşımımı gerçekleştirmem oldukça uygun görünüyor. -Elizabeth R."