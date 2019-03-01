01 Mart 2019, 20:25
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Kraliçe Elizabeth'in Elindeki Morluk İngilizleri Ayağa Kaldırdı!

Ürdün Kralı II. Abdullah'ı Buckingham Sarayı'nda ağırlayan Kraliçe Elizabeth'in elindeki morluğu gören sosyal medya kullanıcıları sosyal medyayı yorumlarıyla birbirine kattı.

Ürdün Kralı II. Abdullah ve eşini ağırlayan Kraliçe Elizabeth'in elindeki morluk, sosyal medyayı birbirine kattı. Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili binlerce yorum yapılırken, Buckingham Sarayı ise konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

ELİNDEKİ MORLUK İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRDI

İngiltere'de rekor süreyle 67 yıldır tahtta bulunan Kraliçe Elizabeth'in her adımı yakından takip ediliyor. İngiliz basını ve sosyal medya, Ürdün Kralı II. Abdullah ve eşini ağırlayan Kraliçe'nin elindeki detaya dikkat çekti. Fotoğraf çekiminin ardından Kraliçe Elizabeth'in elindeki morluk dikkat çekerken, sosyal medyada Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili binlerce mesaj paylaşıldı.

"KÜÇÜK DARBELER BÖYLE İZLERE SEBEP OLUR"

Kraliçe'nin açıklanmayan bir hastalığı olduğuna varan yorumlar yapılırken, kimileri de sükunet çağrısı yaptı. Kraliçe'nin 92 yaşında olduğunu hatırlatan bir kullanıcı, "Millet, sakin olun. Kraliçe 92 yaşında ve o yaşta küçük darbeler bile böyle izlere sebep olabiliyor" dedi. Buckingham Sarayı ise, Kraliçe'yle ilgili teorilere rağmen açıklama yapmaktan kaçındı.

Buckingham Sarayı, İkinci Abdullah, Kraliçe Elizabeth, Magazin, Güncel


YORUMLAR (31)
KRAL LEAR: İngiltere bir dünya devidir dünya döndükçe islam ülkelerinin hepsini toplasan Büyük Britanyanın B si yapmaz gerçekler böyle iken kendilerini nimetten sanmak ahmaklıktır akıl hastalığıdır
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AMANINN: ölecekmi yoksA
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TÜRKOĞLU TÜRK: Arkadaşlar o bir tür kına'dır zavalılar da ne korkukları olaya bak
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.: Krallık ne ki.tüm insanlar eşit yaratıldı.peh.
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MURO: ingilizlerin emir kulu, müslümanları ve osmanlıyı arkadan vuran satan ürdün kralı.
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