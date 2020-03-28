Kraliçe Elizabeth koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar

Taht sıralamasında Kraliçe'nin hemen ardından gelen oğlu Prens Charles ile İngiltere Başbasanı Boris Johnson'ın corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından bütün gözler 9 Mart'ta oğlu Praens Charles ile Westminister Abbey'deki Commonwealth etkinliğinde yan yana oturan Kraliçe 2. Elizabeth'e çevrildi.

KAYGILAR ARTTI

Kraliçe, Başbakan Johnson ile de en son 11 Mart'ta bir araya gelmişti.Onun da testi pozitif çıkınca Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili kaygılar biraz daha arttı.





İDDİA DOĞRULANMADI

Dün gece de sosyal medyada bazı hesaplarda Kraliçe'nin corona virüs testinin de pozitif çıktığı idida edildi. Ancak bu iddialar Buckingham Sarayı tarafından doğrulanmadı.

SOSYAL İZOLASYONA ÇEKİLDİ

Saray tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlunu en son 9 Mart'ta, Johnson'ı da en son 11 Mart'ta gördüğü ve sağlığının iyi olduğu belirtildi.

93 yaşındaki Kraliçe ile 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Windsor Şatosu'na sosyal izolasyona çekildi. (Hürriyet)





Kaynak: Snob Magazin