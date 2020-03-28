Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kraliçe Elizabeth koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar

ŞOK İDDİA... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddiaları sosyal medyayı salladı. Peki 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı mı? İşte cevabı...

28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:32
Kraliçe Elizabeth koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar

Taht sıralamasında Kraliçe'nin hemen ardından gelen oğlu Prens Charles ile İngiltere Başbasanı Boris Johnson'ın corona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından bütün gözler 9 Mart'ta oğlu Praens Charles ile Westminister Abbey'deki Commonwealth etkinliğinde yan yana oturan Kraliçe 2. Elizabeth'e çevrildi.

KAYGILAR ARTTI

Kraliçe, Başbakan Johnson ile de en son 11 Mart'ta bir araya gelmişti.Onun da testi pozitif çıkınca Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili kaygılar biraz daha arttı.

İDDİA DOĞRULANMADI

Dün gece de sosyal medyada bazı hesaplarda Kraliçe'nin corona virüs testinin de pozitif çıktığı idida edildi. Ancak bu iddialar Buckingham Sarayı tarafından doğrulanmadı.

SOSYAL İZOLASYONA ÇEKİLDİ

Saray tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlunu en son 9 Mart'ta, Johnson'ı da en son 11 Mart'ta gördüğü ve sağlığının iyi olduğu belirtildi.

93 yaşındaki Kraliçe ile 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Windsor Şatosu'na sosyal izolasyona çekildi. (Hürriyet)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Magazin ››Kraliçe Elizabeth koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Emel Müftüoğlu küplere bindi: Sokağa çıkanları falakaya yatıracağım Magazin
Emel Müftüoğlu küplere bindi: Sokağa çıkanları falakaya yatıracağım
Virüse aldırmadılar! Fenomen dizi ilginç yöntemlerle sete geri döndü Magazin
Virüse aldırmadılar! Fenomen dizi ilginç yöntemlerle sete geri döndü
Karantinada olan Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi Magazin
Karantinada olan Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Ayet-el Kürsi’yi okuyan ABD’li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Magazin
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Paylaşımı korkuttu! New York’ta yaşayan şarkıcı virüse mi yakalandı? Magazin
Paylaşımı korkuttu! New York'ta yaşayan şarkıcı virüse mi yakalandı?
Virüsten binlerce kişinin öldüğü ülkede kafe açan oyuncu, iflas etti Magazin
Virüsten binlerce kişinin öldüğü ülkede kafe açan oyuncu, iflas etti
Karantinada olan playboy model, çıplak fotoğraflarını satmaya başladı Magazin
Karantinada olan playboy model, çıplak fotoğraflarını satmaya başladı
Atakan’ın başlattığı akıma ünlülerden destek! Kiracıların yüzü gülecek Magazin
Atakan'ın başlattığı akıma ünlülerden destek! Kiracıların yüzü gülecek

Son Dakika Magazin Haberleri

14:04: Survivor'da kavga... Takım arkadaşını üzerine yürüdü! - Magazin 13:52: Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım - Magazin 13:21: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı - Magazin 13:14: Catherine Zeta Jones'tan karantinada dans gösterisi - Magazin 12:32: Kısa bir süre önce ABD'den dönen ünlü sanatçıdan koronavirüs itirafı! - Magazin 12:09: Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi - Magazin 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 10:50: Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan korkutan koronavirüs paylaşımı: Çevremdekilerin testi pozitif çıktı, ben de geçirdim - Magazin 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler