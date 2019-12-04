Kraliçe Elizabeth resepsiyon düzenledi! Liderler aile pozu verdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda liderler aile pozu verdi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI RESEPSİYONA EŞİYLE BERABER KATILDI

Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona, eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı.

BORİS VE MERKEL İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sohbet etti.

4'LÜ ZİRVE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Gayet iyi geçti." yanıtını verdi.