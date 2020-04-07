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Kraliçe Elizabeth'ten 'Boris Johnson' mesajı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, koronavirüs (Covid-19) semptomlarının devam etmesiyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

07.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:10
Kraliçe Elizabeth'ten 'Boris Johnson' mesajı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, koronavirüs (Covid-19) semptomlarının devam etmesiyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kraliyet Ailesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde Kraliçe, Carrie Symonds'a (Johnson'ın nişanlısı) ve Johnson ailesine bir mesaj gönderdi. Majesteleri, düşüncelerinin Johnson ailesiyle birlikte olduğunu ve Başbakan için geçmiş olsun dileklerini sunduğunu ifade etti" denildi. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ateşi düşmeyince önceki gece yoğun bakıma alınmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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