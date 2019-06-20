Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü Ankara'da kutlandı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde, İngiltere'nin milli günü olan Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in doğum günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Kraliçe II. Elizabeth'in 93. doğum gününün kutlandığı İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un ev sahipliğindeki resepsiyona, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, eski Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç'in yanı sıra çok sayıda diplomat ve misyon şefi katıldı.

Chilcott, burada yaptığı konuşmada, "Saygıdeğer Kraliçemiz 93. yaşında. Maşallah! Tahta 25 yaşındayken çıktı. Bu, onu Britanya tarihinde tahtta en uzun süre kalan hükümdar yapıyor." ifadesini kullandı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ziyaret ettiği ve tanıştığı ilk Türk Cumhurbaşkanının İsmet İnönü olduğunu hatırlatan Chilcott, İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda iki ülke liderleri sayesinde önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Birleşik Krallığın İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere 4 ayrı ulustan oluştuğunu kaydeden Chilcott, "Çeşitliliğimiz, Birleşik Krallığı yuvaları yapmayı seçen 300 bin civarında Türk'ü de kapsıyor. Ayrıca aralarında Londra Belediye Başkanı ve İçişleri Bakanımız gibi son derece önemli makamlarda bulunan kişilerin de olduğu 3 milyon Britanyalı Müslüman vatandaşımız da bu çeşitliliğin bir parçası." diye konuştu.

Chilcott, ülkesinin Brexit sonrasında da uluslararası ortak çalışmalara dahil olan bir ülke olmaya devam edeceğini belirterek, "Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü olması da bizim yararımıza olacaktır." dedi.

"İki ülke arasındaki ilişkilere büyük önem atfediyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç de Kraliçe'nin doğum günü nedeniyle İngiltere halkı ve hükümetinin milli gününü kutladı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in halkı için yaptıklarının dünyaya bir örnek teşkil ettiğini kaydeden Denemeç, "Türkiye ve İngiltere arasındaki köklü ilişkiler neredeyse 450 yıla dayanıyor. 1583'te Kraliçe I. Elizabeth ilk İngiliz Büyükelçiyi İstanbul'a gönderdi. İki ülke daha sonra 1793'te ikili diplomatik ilişkiler, Yusuf Agah Efendi Londra'ya ilk Osmanlı Büyükelçisi olarak atandı." dedi.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinen Denemeç, "İki ülke arasındaki dostane, arkadaşça ve stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilere büyük önem atfediyoruz." diye konuştu.

Denemeç, ekonomi, terörle mücadele ve savunma iş birliği gibi alanların ikili ilişkilerde son yıllarda önceliği oluşturduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğinin de iyi bir seviyede olduğunu belirtti.

Türkiye ve İngiltere arasında farklı alanlarda kurulan çok sayıda ikili mekanizma sayesinde ilişkilerin geliştiğine işaret eden Denemeç, "Bu kapsamda Türkiye-İngiltere Tatlı Dil Forumu'na büyük önem atfediyoruz." dedi.

Denemeç, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinerek Türkiye'de 3 binden fazla İngiliz şirketin bulunduğunu ve ikili ticaret hacminin arttığını söyledi.

Kaynak: AA