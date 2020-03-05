Kraliçe Lear Filmi

Daha önce Pelin Esmer'in Oyun belgeselinde yer alan Arslanköy
Tiyatro Topluluğu'nun serüveni şimdi de beyaz perdede. Belgeselin yönetmenliğini ve senaristliğini Pelin Esmer üstlenirken müzikleri ise Barış Diri'ye ait. Toroslar'da yer alan Arslanköy isimli beldede yaşayan bir avuç köylü kadın, 2000'li yılların başında bir araya gelerek bir tiyatro topluluğu kurar ve ismini de Arslanköy Tiyatro Ekibi olarak duyururlar. Kurdukları bu tiyatro topluluğu sayesinde hayatları değişen kadınlar, günlük yaşamlarını sahnede oynamaya başlarlar. Bu sefer kendilerine farklı bir amaç edinen kadınlar, Shakespeare'in Kral Lear oyununu ücra dağ köylerinde sahnelemeyi planlar. Suyun bile zor ulaştığı köylerde oyun sergilemek için yola koyulan kadınların dünyası bu süreçte Kral Lear'ın dünyası ile iç içe geçer.Yönetmen:
Pelin EsmerSenaryo:
Pelin EsmerFilmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
Kraliçe LearYapımcı Firma:
Sine FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
84 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
15.11.2019 Kraliçe Lear Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.