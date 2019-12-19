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Kraliçe'nin konuşmasından milletvekilinin rehin alınmasına: Westminster'ın tarihi geleneği

Tahtta en fazla kalan hükümdar unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth, belki de son kez hükümet planını okuduğu törende başrolü oynayacak zira kraliçenin yetkilerini oğluna devredeceği konuşuluyor. Peki siyaset ortamında havayı yumuşatan, yüzyıllardır sürdürülen bu özel törende neler yaşanıyor?

19.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:45Kraliçe'nin konuşmasından milletvekilinin rehin alınmasına: Westminster'ın tarihi geleneği
Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimlerde Muhafazakarlar çoğunluğu elde edip iktidardaki yerini sağlamlaştırdı. Başbakan Boris Johnson liderliğindeki hükümetin önünde öncelikli olarak Brexit yani ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin tamamlanması var.

Brexit'ten kamu bütçelerine, sağlıktan eğitime kadar, iktidarın neler yapacağının sıralandığı hükümet planı bugün geleneksel bir törenle açıklanıyor. Tahtta en fazla kalan hükümdar unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth, belki de son kez bu törende başrolü oynayacak zira kraliçenin yetkilerini oğluna devredeceği konuşuluyor.
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Birleşik Krallık, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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