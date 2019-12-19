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Kraliçe, Parlamento açılış konuşmasını gerçekleştirdi

Kraliçe 2. Elizabeth genel seçimlerin ardından Parlamento'da açılış konuşmasını yaparak yeni dönemi başlattı.

19.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:50 Kraliçe, Parlamento açılış konuşmasını gerçekleştirdi
Kraliçe 2. Elizabeth genel seçimlerin ardından 'da açılış konuşmasını yaparak yeni dönemi başlattı.
Kraliçe 2. Elizabeth, Muhafazakar Parti'nin seçimleri kazanmasından sonra bugün Devlet Parlamentosu'nun açılışını yapmak üzere Parlamento binasında açılış konuşması yaptı. Geleneksel olarak gerçekleştirilen Parlamento Açılışı'nda Kraliçe, konuşmasını Lordlar Kamarası'nda, Avam Kamarası'na hitaben gerçekleştirdi.
Kraliçe'nin konuşmasının en önemli başlığını "Brexit" oluşturdu. Muhafazakar Parti'nin iktidara gelmesinde büyük rol oynayan Brexit Anlaşması'nın, yarın Boris Johnson tarafından Parlamento'ya sunulması bekleniyor. Noel tatilinden önce sürecin başlatılması hedeflenirken, sürecin 31 Ocak 2020'de sonlanması öngörülüyor.
Konuşmanın bir diğer önemli başlığını Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) oluşturdu. Kraliçe, NHS'nin destekleneceğini ve gelişmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını, nitelikli doktor, hemşire ve sağlık personellerinin İngiltere'ye getirileceğini söylerken, bakanların Ruh Sağlığı Yasası üzerinde de çalışacaklarını belirtti.
Bugün yapılan açılışın Parlamento'da 3 ay içinde gerçekleştirilen ikinci açılış olması nedeniyle düşük profilli bir tören gerçekleşti. Kraliçe, tören alanına at arabası yerine otomobille geldi, resmi tören kıyafetleri ve taç giymedi, bunun yerine gündelik kıyafetlerle törene katıldı. Bu durumun nedeni, Parlamento'nun resmi internet sitesinde "Genel seçimlerin benzersiz şartları ve Noel'in yakınlığı" olarak açıklanmıştı.
(İHA)

Parlamento, Güncel

Kaynak: İHA

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