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İngiltere bu olayı konuşuyor! Kraliyet ailesi, tablo kopyalayan sanat simsarı tarafından dolandırıldı

İngiltere, tahtın 1 numaralı varisi olan Prens Charles'ın sahte tablolarını konuşuyor. Tabloların orijinalini birebir kopyalayabilen ABD'li sanat simsarı Tony Tetro, Prens Charles'ın 50 milyon İngiliz poundu (yaklaşık 369 milyon TL) değerindeki "Monet" tablosunu kendisinin çizdiğini iddia etti.

03.11.2019 15:53İngiltere bu olayı konuşuyor! Kraliyet ailesi, tablo kopyalayan sanat simsarı tarafından dolandırıldı

ABD'de yakalanan "korsan ressamın" açıklamaları sanat dünyasında bomba etkisi yarattı… ABD'de yaşayan Tony Tetro, aralarında Picasso, Dali, Monet gibi dünyaca ünlü sanatçıların tablolarının birebir kopyalarını yaparak piyasaya sürdüğünü iddia etti.

Tetro, yaptığı tabloları sanki orijinal çizimmiş gibi batık iş insanı James Stunt'a bu tabloları sattığını söylerken, "Ben onları yaptıktan sonra Stunt'a sattım" dedi. Bu tablolardan Monet imzalı olanın Prens Charles'ın vakfı tarafından bir dönem sergilendiğini duyuran Tetro'nun açıklamaları İngiliz kraliyet ailesinde şaşkınlığa sebep oldu.

Prens Charles'ın Prince's Foundation isimli vakfının Dumfries House'taki merkezinde sergilenen 50 milyon İngiliz poundu (yaklaşık 369 milyon TL) değerindeki Monet tablosunun da sahte olduğu iddiası İngiliz basınının gündemine oturdu.

Monet imzalı tablonun gerçek olmadığına dair iddialar tartışma yarattı.

Prince's Foundation sözcüsü, "Dumfries House, zaman zaman geçici olarak sanat eserlerini kabul ediyor. Bunlar ya bireylerden oluyor ya da kurumlardan. Maalesef geçmişte sergilenen bir tablonun gerçek olmadığına dair iddialar var ve bu konudan dolayı çok üzgünüz" açıklamasını yaptı.


Dünya, Güncel

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