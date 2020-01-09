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Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, açıklamadan önce evlilik yüzüğünü takmadı

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle, İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildi. Dün The National'ın Londra'daki Dorfman Tiyatrosu'nu ziyaret eden Markle'ın evlilik yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmadı.

09.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:17

'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları yazılı açıklamada Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıkladı. Kararlarıyla herkesi şaşkına çeviren çiftle alakalı ilginç bir detay daha ortaya çıktı.

EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ TAKMADI

Düşes Meghan Markle, kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyurmadan saatler önce prens eşi olmadan The National'ın 'daki Dorfman Tiyatrosu'nu ziyaret etti. Şıklığıyla yine dikkat çeken Markle'ın parmağından hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmadı.

"ÜST DÜZEY GÖREVLERİMİZDEN ÇEKİLİYORUZ"

Sussex Dükü ve Düşesi, dün sosyal medya hesabından açıklama yaparak kraliyet ailesinden ayrılacaklarını duyurdu. Çift tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Aylar süren derin düşünce ve fikir alışverişi sonucu, bu yıl bir değişim yapma ve bu kurum içinde kendimize daha yenilikçi bir rol biçimlendirmeye başlama kararı aldık. Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz."

YENİ HAYATLARINA ODAKLANACAKLAR

İngiltere ve Kuzey Amerika arasında yaşamanın yeni doğan bebekleri için iyi olacağını hem içine doğmuş olduğu kraliyet geleneğinin değerini anlamasını hem de kendilerine hayatlarının bir sonraki bölümüne odaklanmak için fırsat sağlayacağını söyledi.

Markle, ayrılık haberini açıklamadan önce evlilik yüzüğünü takmadı.

Prens Harry ve eşi Meghan kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiPrens Harry ve eşi Meghan kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildi

Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, açıklamadan önce evlilik yüzüğünü takmadı

Meghan Markle, İngiltere, Londra, Magazin, Dünya


HABER YORUMLARI (3)
ASLI:EN İYİSİNİ YAPMIŞLAR MUHAFAZAKAR KRALİÇENİN KURALLARI İLE YAŞAMAK ÇEKİLMEZ. YOK ETEK BOYUNA KARIŞIR YOK DEKOLTENE YOK YOK ÜSTSÜZ GÜNEŞLENME YAŞAMAYALIM ÖLELİM BARİ.
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FATMA:Tabii ki yüzüğünü takmıyor. Evlenmeden önce o resim çekildi.
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ADANALI:Allah herkese böyle bir güzellik ve zariflik eylesin İnşallah. Amin.
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