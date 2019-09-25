Kraliyet bebeği Archie, Nobel ödüllü başpsikopos Desmond Tutu ile tanıştı

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Desmond Tutu Nobel ödüllü baş psikopos Desmond Tutu ile Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da evinde tanıştı. Baş psikopos, aileye çay ısmarladı. Ziyaret sırasında tüm dikkatler Archie'nin üzerindeydi. Böylelikle kameraların karşısına çıkan bebek Archie'nin son hali de görülmüş oldu.

TANIŞACAKLARINI DUYURMUŞLARDI

Meghan ve Harry, Tutu ile buluşmadan önce sosyal medya hesaplarında oğulları ile çektikleri fotoğraflar paylaşarak Tutu, ile tanışacaklarını haber verdiler. Bebek Archie'nin babası Prens Harry'e benzerliği ise dikkat çekti.