Kraliyet Gelin'i Kate Middleton'ın, yayın sırasında eşi Prens William'a yaptığı hareket olay oldu

İngiltere'nin prestijli kanalı BBC, Kraliyet Ailesi mensubu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton ile Noel hazırlıklarına ilişkin bir program gerçekleştirdi. Kayifli bir çekime sahne olan programda, Kraliyet Gelin'in eşine olan tavrı dünya gündemine oturdu.

PROGRAMDA YEMEK YAPTILAR

Kraliyet protokolüne sadakatiyle İngiltere halkınıngönlünü fetheden Düşes Kate Middleton ve eşi Prens William usta aşçı Mary Berry ile programda birlikte yemek yaptı. Programda yemek yapan çift oldukça eğlendi.

EŞİNİN OMZUNA DOKUNMAK İSTEDİ

Yardım faaliyetlerinin konuşulduğu programda İngiliz Kraliyet tahtının varisi, koltukta eşi ile karşılıklı oturup, annesi, çocukları ve evliliği ile ilgili konuşurken, bir ara Middleton'ın omzuna dokundu. Kate ise William'ın elini hızlı bir hareketle itti.

DÜNYA BU ANI KONUŞTU

Düşes'in yaptığı bu hareket dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Program boyunca mükemmel bir uyum içinde olan çiftin arasında ne olmuş olabileceği konuşulurken, bazıları kraliyet protokolü nedeniyle Kate'in bu şekilde davrandığını söyledi.Kimileri Kate'in gıdıklandığını düşündü, kimi ise kavgalı oldukları konusunda ısrar etti. Ancak Düşes'in eşine yaptığı bu hareket ise hala aydınlatılamadı.

KRALİÇE ELİZABETH'İ ÖRNEK ALIYORLAR

Beden dili uzmanı Robin Kermode'ye göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in, kamuoyunda kocası Prens Philip'e asla yaklaşamayarak, çoğu kıdemli kraliyet mensupları için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Prens William'ın bir gün Kral olacağına ve Kate'in Kraliçe olması muhtemel olduğundan, çiftin bu yazılı kuralı diğer kıdemli kraliyet mensuplarından daha fazla izlemesi gerektiğine dikkat çekildi.