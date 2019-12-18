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Kraliyet Gelin'i Kate Middleton'ın, yayın sırasında eşi Prens William'a yaptığı hareket olay oldu

İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, Noel özel programında eşi Prens William'ın kendisine dokunmasına izin vermedi. Bu olay dünya basınında geniş yer buldu.

18.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:14

İngiltere'nin prestijli kanalı BBC, Kraliyet Ailesi mensubu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton ile hazırlıklarına ilişkin bir program gerçekleştirdi. Kayifli bir çekime sahne olan programda, Kraliyet Gelin'in eşine olan tavrı dünya gündemine oturdu.

PROGRAMDA YEMEK YAPTILAR

Kraliyet protokolüne sadakatiyle İngiltere halkınıngönlünü fetheden Düşes Kate Middleton ve eşi Prens William usta aşçı Mary Berry ile programda birlikte yemek yaptı. Programda yemek yapan çift oldukça eğlendi.

EŞİNİN OMZUNA DOKUNMAK İSTEDİ

Yardım faaliyetlerinin konuşulduğu programda İngiliz Kraliyet tahtının varisi, koltukta eşi ile karşılıklı oturup, annesi, çocukları ve evliliği ile ilgili konuşurken, bir ara Middleton'ın omzuna dokundu. Kate ise William'ın elini hızlı bir hareketle itti.

DÜNYA BU ANI KONUŞTU

Düşes'in yaptığı bu hareket dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Program boyunca mükemmel bir uyum içinde olan çiftin arasında ne olmuş olabileceği konuşulurken, bazıları kraliyet protokolü nedeniyle Kate'in bu şekilde davrandığını söyledi.Kimileri Kate'in gıdıklandığını düşündü, kimi ise kavgalı oldukları konusunda ısrar etti. Ancak Düşes'in eşine yaptığı bu hareket ise hala aydınlatılamadı.

KRALİÇE ELİZABETH'İ ÖRNEK ALIYORLAR

Beden dili uzmanı Robin Kermode'ye göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in, kamuoyunda kocası Prens Philip'e asla yaklaşamayarak, çoğu kıdemli kraliyet mensupları için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Prens William'ın bir gün Kral olacağına ve Kate'in Kraliçe olması muhtemel olduğundan, çiftin bu yazılı kuralı diğer kıdemli kraliyet mensuplarından daha fazla izlemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kraliyet Gelin'i Kate Middleton'ın, yayın sırasında eşi Prens William'a yaptığı hareket olay oldu

Kate Middleton, Prens William, Noel, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
SÜLEYMAN:dünyanın konuşacak başka bir şeyi kalmamış mı?
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0 0
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KEL:koca prens ya keltoş . niye saç ektirmiyor gelsin nişantaşına eksinler :))):)):):
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2 0
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BUĞRA:anlık refleksle yapmış. ne fenasınız ya
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0 0
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ERDAL ERMAN AMASYA:banane neyime lazım
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4 0
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ADINIZI YAZIN:6284 İngiltere'' de de var anlaşılan. rumunuzu Yazın
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2 0
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EROL MEHMET YILDIZ:Daha karısına sözü geçmiyor, dünyayı yönetmeye kalkıyorlar.
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9 15
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FATİH41:DOSTUM CUNKU DUNYAYI O GORDUGUN KARI YONETECEK:d
Yayından Kaldır
23 2
KARTAL:aman ne haber ne haber. . . . . . . .
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20 0
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TUFALET:Şafi mezhebinden ya ondan :)
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11 1
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YAA:dünya bu anı konuşuyosa bizde konuşak bizim neyimiz eksik
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7 1
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