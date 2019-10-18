Haberler » Güncel » - Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinledi

- Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinledi

- Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinlediLAHOR - İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, eşi Prens William ile gerçekleştirdiği Pakistan gezisinde cami ziyaretinde bulundu.

18.10.2019 14:14
- Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinledi
LAHOR - İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, eşi Prens William ile gerçekleştirdiği Pakistan gezisinde cami ziyaretinde bulundu. Başörtüsü takan Kate, Kur'an dinledi.
Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William, 5 günlük Pakistan ziyaretlerine devam ediyor. Güzelliği ve stili ile Pakistan basınının da yakından takip ettiği Middleton ve eşi Prens William, Pakistan'daki temasları kapsamında Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti. Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton, Kur'an dinledi. Yere oturarak Kur'an dinleyen Middleton'ın ayağını örtmesi dikkatlerden kaçmadı.
- Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur'an dinledi

Kate Middleton, Prens William, Pakistan, Lahor, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22 Kadınlar araba bakım kursu'nu başarıyla tamamladı
15:21 Bakan Kasapoğlu, başarılı cimnastikçileri kabul etti
15:21 15 temmuz köprüsünü kapatan kişi adliyeye getirildi
15:20 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne doğru
15:20 Kırklareli'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:15 Vatandaşlar el ele gönül gönüle Mehmetçiğe dua etti
15:15 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü
18.10.2019 15:24:02