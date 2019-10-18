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Kraliyet gelini Kate Middleton, cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi

Eşi Prens William ile Pakistan'a giden Kraliyet gelini Kate Middleton, cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi.

18.10.2019 11:37

İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a gitti. Düşes, şıklığı ve zarafetiyle yine bütün dikkatleri üzerine topladı. Middleton, ülkeye ayak bastığı günden itibaren basının yakın markajına girdi. Kraliyet gelini cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi.

BAŞÖRTÜSÜ TAKIP KUR'AN DİNLEDİ

Pakistan gezisine devam eden İngiltere Prensi William ve eşi Düşes Kate Middleton, Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti ve Kur'an dinledi. Düşes'in giydiği yeşil başörtüsü ile geleneksel şalvar kamiz kıyafeti dikkat çekti.

KAYINVALİDESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Pakistan'ın yerel çizgilerini taşıyan kıyafetleriyle hayran bırakan Düşes'in son tercihini, 1991 yılındaki ziyaretinde Prenses Diana da giymişti.

TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN İLTİFAT ALDI

Kate Middleton'un Kur'an dinlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Türk takipçilerinden Kraliyet gelin için "İnşallah Müslüman olur" temennileri geldi.

Kraliyet gelini Kate Middleton, cami ziyareti sırasında başörtüsü takıp Kur'an dinledi

Kate Middleton, Prens William, Pakistan, Magazin

YORUMLAR(30)
TURK:ingiliz degil mi hindistan ile pakistani parcaliyip savastiran?
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ENESSON:Ne kadar aklı evvel adamlar var yau! Cünüplükten kurtulmak için boy/gusül abdesti gerekir. Almamışsan istersen küvetin içine onbin baloncuk doldurup akşama kadar yüz farketmez, sonuçta avrupalı da olsun avrupalıya öykünen kalabalıktan da olsan cünüpsündür ve cami gibi mekanlara adım atıp kirletemezsin!
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BRO:İngilizden dost olmaz.
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ERKAN:Aslı ne iş bir açıksın bugün kapalı hayırdır
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AVNİ:Aslıyamı yazıyon sen birader, Aslı benimdir ona göre
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TUĞBA:camiye girerken abdest almış mı acaba?
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HUZUR İSLAMDADIR:ALLAHÜ EKBER.......
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SAKAR ŞAKİR:nerde huzur gösterde bilelim hangi islam ülkesinde huzur var en azından isimlerini say oraya gidelim müslüman göçmenler niye avrupaya gitmek için kıçını yırtıyor islam ülkelerine göçmen gittiğini duydunmu ben duymadım
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BERK:AMENNA.
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BİR VATANDAŞ:CAMİYE Mİ GİRMİŞLER. GUSUL ALMIŞ MI? ABDEST ALMIŞ MI? GÖSTERİŞ İÇİN YAPILAN. HERKESDE ATLAMIŞ HEMEN.
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