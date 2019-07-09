Kraliyet gelini Kate Middleton, mini etekli elbisesiyle vaftiz törenine damga vurdu

Prens Harry ile Meghan Markle'ın geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Archie Harrison'un, geçtiğimiz hafta sonu vaftiz töreninde aile bireyleri bir aray geldi. Kraliçe Elizabeth ve eşinin katılmadığı törene, diğer aile üyeleri hazır bulundu.

MÜTEVAZI BİR TÖREN DÜZENLEDİLER

Prens Harry ve Markle, ilk bebeklerinin vaftizini daha "içe dönük" ve mütevazı bir şekilde gerçekleştirdi. 200 kişinin katıldığı vaftiz töreninde Prens Charles ve Camilla Parker Bowles, Markle'ın annesi Doria Ragland, Prens Harry ve Prens William'ın anneleri Prenses Diana'nın kız kardeşleri hazır bulundu.

İKİ ELTİ ARASINDAKİ REKABET SOSYAL MEDYAYA SIÇRADI

Prens William ile Kate Middleton da protokol kuralları gereği törendeydi. Ancak törende iki elti arasındaki rekabet bir kez daha sosyal medyaya sıçradı. Markle ve Middleton'ın hayranları vaftiz töreninin resmi fotoğraflarının yer aldığı sosyal medya platformlarında kelimenin tam anlamıyla kapıştı.

MİNİ ETEKLİ KIYAFET GİYDİ

Bunun nedeni ise Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın hayranlarının fotoğraflara yaptığı yorumlar. Middleton tören için tarzından ödün vermeyen açık pembe renkli, mini etekli bir kıyafet giydi. Kıyafetini de özel tasarım kırmızı bir şapka ve aynı renk ayakkabılarla tamamladı.

TAKİPÇİLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Markle ise tıpkı eltisinin kendi çocuklarının vaftiz töreninde yaptığı gibi beyaz bir elbise giydi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından Middleton'ın hayranları "Bu fotoğrafta benim gözlerim sadece tek bir kişiye takılıyor: Kate Middleton. Geriye kalan herkesi gölgede bırakmış", "Kate her zamanki gibi çok güzel", "Kate'den gözlerimi alamıyorum" şeklinde yorumlar yağdırdı.

MEGHAN'IN HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Meghan Markle'ın hayranları ise törenin Markle ve oğlu Archie'nin olduğunu, bugünde Kate ile ilgili yorumlar yapılmaması gerektiği yorumlarıyla tepki gösterdiler.