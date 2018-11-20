Kraliyet Gelini Meghan Markle'ın Ucuz Şıklığı

Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde Royal Albert Hall'da İngiliz Kraliyeti'nin düzenlediği Şehitleri Anma Etkinliği'nde görüntülendi. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın giydiği sade ve şık elbise ise yine ilgi odağı oldu.

ELBİSE İNGİLİZ MARKASI MARKS & SPENCER'IN

Sussex Düşesi Meghan Markle, Royal Albert Hall'daki İngiliz Kraliyeti'nin düzenlediği Şehitleri Anma Etkinliği'nde İngiliz markası Marks & Spencer'ın 49,50 pound'luk (Yaklaşık 350 lira) sade siyah bir elbisesini tercih etti.

NOEL ÖNCESİ KADINLARIN İLK TERCİHİ OLABİLİR

Basının ve Kraliyet Ailesi'nin hayranlarının gözünden bu elbise kaçmadı. İngiliz basını, tüm bedenlerde satılan ve kırmızı renk seçeneği de olan bu elbisenin İngiliz kadınları tarafından Noel öncesi ilk tercih olacağını belirtti.

Marks & Spencer'daki o elbise

Prens Harry - Meghan Markle

Kate Middleton - Prens William - Prens Harry - Meghan Markle - Prens Charles - Camilla Parker