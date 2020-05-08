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Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi'nden Zafer Günü kutlaması

Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi'nden Zafer Günü kutlamasıİngiltere, (DHA)- İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Akrobasi Ekibi 'Red Arrows?, başkent Londra üzerinde Zafer Günü'nün 75'inci yıl dönümü kapsamında uçtu.

08.05.2020 23:27 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:30
Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi'nden Zafer Günü kutlaması
İngiltere, (DHA)- İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Akrobasi Ekibi 'Red Arrows?, başkent Londra üzerinde Zafer Günü'nün 75'inci yıl dönümü kapsamında uçtu. O görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.
Avrupa'da Zafer Günü kutlamaları sürüyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm etkinliklerin iptal olmasına rağmen, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Akrobasi Ekibi Red Arrows, ülkenin başkenti Londra üzerinde uçtu. Red Arrows ekibinin uçaklarının arkasından Birleşik Krallık bayrağını temsil eden kırmızı ve mavi duman çıkararak kentin üzerinden uçtukları görüldü. Kokpit görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi’nden Zafer Günü kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Londra, DHA, Güncel, Haber

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