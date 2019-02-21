Kraliyetin Asi Gelini Meghan Markle, ABD'ye Giderek Bir Kuralı Daha Yıktı

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında hayatının aşkı Prens Harry ile dünyaevine giren Meghan Markle, kraliyet kurallarını hiçe sayıyor.

PRENSES DİANA'NIN YAŞADIKLARINI YAŞIYOR

Prenses Diana'nın, Prens William'ı dünyaya getirdiği dönemde yaşadığı zor günlere benzeyen bir süreç geçirdiği iddia edilen Sussex Düşesi Meghan Markle bir kraliyet geleneğini daha yerle bir etti.

BABY SHOWER İÇİN NEW YORK'A GİTTİ

Düşes, Jessica Mulroney, Serena Williams gibi yakın arkadaşlarıyla bebeği için baby shower partisi yapmak üzere gizlice New York'a gitti.

KENDİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Kraliyette baby shower gibi partiler normalde yapılmıyor. Böylelikle Markle da ABD'deki bebek partisi ile bir kraliyet geleneğini daha yıkmış oldu. New York'a koruma ordusu ile giden Markle kendisini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

EVLENDİKTEN SONRA İLK KEZ ABD'YE GİTTİ

Markle'ın ABD ziyaretinin kendisi için özel bir anlamı daha var. Düşes, geçen günkü ziyaretiyle düğününden bu yana ilk kez ülkesi ABD'ye gitmiş oldu.