Krasnodar 3 Puanı 3 Golle Aldı

Akhisarspor'un UEFA Avrupa
Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar
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Premier Lig'de karşılaştığı Yenisey'i 3-0 yendi. Krasnodar, ligin 14. haftasında Yenisey'i ağırladı. Ev sahibi takım, Gazinsky'nin 60, Claesson'un 70 ve Kabore'nin 85. dakikada kaydettiği gollerle maçı 3-0 kazandı.
Haftaya 3. sırada başlayan Krasnodar, puanını 26'ya çıkardı. Lig sonuncusu Yenisey ise 6 puanda kaldı.
Akhisarspor, 29 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Krasnodar'a konuk olacak.
Rusya Federasyonu,Krasnodar
11 Kasım 2018 Pazar 21:25