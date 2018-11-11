11 Kasım 2018, 21:25
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Krasnodar 3 Puanı 3 Golle Aldı

Krasnodar 3 Puanı 3 Golle Aldı

Krasnodar, Rusya Premier Lig'de karşılaştığı Yenisey'i 3-0 yendi.



Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de karşılaştığı Yenisey'i 3-0 yendi. Krasnodar, ligin 14. haftasında Yenisey'i ağırladı. Ev sahibi takım, Gazinsky'nin 60, Claesson'un 70 ve Kabore'nin 85. dakikada kaydettiği gollerle maçı 3-0 kazandı.

Haftaya 3. sırada başlayan Krasnodar, puanını 26'ya çıkardı. Lig sonuncusu Yenisey ise 6 puanda kaldı.

Akhisarspor, 29 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Krasnodar'a konuk olacak.

Rusya Federasyonu,Krasnodar

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