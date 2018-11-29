Krasnodar-Akhisarspor

UEFA Avrupa
Ligi J Grubu beşinci haftasında Akhisarspor'un Rusya
temsilcisi Krasnodar
ile yaptığı maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Krasnodar
Hakemler: Ivaylo Stoyanov, Ivo Kolev, Georgi Doynov (Bulgaristan
)
Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Cueva, Wanderson, Ari, Stotski
Akhisarspor: Lukac, Miguel
Lopes, Caner Osmanpaşa
, Sissoko, Güray Vural
, Vrsajevic, Aykut Çeviker
, Serginho, Regattin, Manu, Helder Barbosa
Avrupa,Bulgaristan,Krasnodar
29 Kasım 2018 Perşembe 20:11