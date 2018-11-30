Krasnodar - Akhisarspor: 2-1

UEFA Avrupa
Ligi J Grubu'nda henüz puanı bulunmayan ve gruptan çıkma şansını yitiren Akhisarspor, gruptaki 5. maçında Rus ekibi Krasnodar
'a konuk oldu.
Krasnodar Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan temsilcimiz 24. dakikada Serginho ile 1-0 öne geçti. İyi oyununu devam ettiren Akhisarspor soyunma odasına da 1-0 önde gitti.
Fakat 2. yarıya ev sahibi Krasnodar etkili başladı. 49. dakikada Krasnodar'da Gazinsky skora dengeyi getiren golü kaydetti. 57. dakikada ise sahneye çıkan Ari, Krasnodar'ı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Akhisar, Krasnodar'dan puansız döndü.
Bu sonuçla Krasnodar puanını 12'ye yükseltirken Akhisarspor puansız olarak grubunun 4. sırasında yer aldı.
STAT: Krasnodar
HAKEMLER: Ivaylo Stoyanov, Ivo Kolev, Georgi Doynov
KRASNODAR: Safonov - Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Cueva (Dk. 70 Suleymanov), Wanderson, Ari (Dk. 72 Pereyra), Stotskiy (Dk. 46 Ignatyev)
AKHİSARSPOR: Lukac - Lopes, Caner, Sissoko, Güray, Vrsajevic, Aykut (Dk. 72 Eray), Serginho (Dk. 84 Kadir Keleş
), Regattin (Dk. 42 Onur Ayık
), Manu, Barbosa
GOLLER: Dk. 49 Gazinski, Dk. 57 Ari (Krasnodar) - Dk. 24 Serginho (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Petrov, Stotskiy, Ari (Krasnodar) - Sissoko, Serginho, Güray (Akhisarspor)