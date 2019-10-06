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Krasnodar sahasında galip

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Spartak Moskova'yı 2-1 yendi.

06.10.2019 21:50Krasnodar sahasında galip
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Spartak Moskova'yı 2-1 yendi.
Rusya liginin 12. haftasının kapanış maçında Krasnodar, Spartak Moskova'yı konuk etti. Krasnodar, iki takımın da 10 kişiyle tamamladığı karşılaşmayı, Berg'in 3 ve Petrov'un 20. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı.
Puanını 26'ya çıkaran Krasnodar, averajla Lokomotiv Moskova ve Rostov'un arkasında 3. sırada yer aldı.
Trabzonspor, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Krasnodar'ı ağırlayacak.

Spartak Moskova, Trabzonspor, Krasnodar, Rusya, Spor

Kaynak: AA

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