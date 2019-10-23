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Krasnodar, Trabzonspor maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rusya temsilcisi Krasnodar, hazırlıklarını tamamladı.

23.10.2019 20:12Krasnodar, Trabzonspor maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Rusya temsilcisi Krasnodar, hazırlıklarını tamamladı.
Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Sergey Matveev yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.
Trabzonspor-Krasnodar karşılaşması yarın saat 22.00'de başlayacak.

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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