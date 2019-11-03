Haberler » Spor » Krasnodar, uzatmada bulduğu gollerle beraberliği kurtardı

Krasnodar, uzatmada bulduğu gollerle beraberliği kurtardı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Rostov ile 2-2 berabere kaldı.

03.11.2019 18:52Krasnodar, uzatmada bulduğu gollerle beraberliği kurtardı
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Rostov ile 2-2 berabere kaldı.
Rusya liginin 15. hafta maçında Krasnodar, Rostov'u ağırladı.
Konuk ekip, Aleksey Ionov'un 34 ve 41. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Krasnodar, 90+3. dakikada Ivan Ignatyev ve 90+5. dakikada Uros Spajic'in kaydettiği gollerle maçta 1 puanı kurtardı.
Trabzonspor, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Krasnodar'a konuk olacak.

Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:34 Millilerden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya
23:35 Millilerden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya
23:27 Altınordu: 1 - İstanbulspor: 1
22:35 Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
21:28 Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı!
19:39 Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi!
19:08 Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!
18:46 Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı!
18:31 Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!
17:56 Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!
3.11.2019 23:41:42