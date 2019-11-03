Krasnodar, uzatmada bulduğu gollerle beraberliği kurtardı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Rostov ile 2-2 berabere kaldı.

Rusya liginin 15. hafta maçında Krasnodar, Rostov'u ağırladı.

Konuk ekip, Aleksey Ionov'un 34 ve 41. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Krasnodar, 90+3. dakikada Ivan Ignatyev ve 90+5. dakikada Uros Spajic'in kaydettiği gollerle maçta 1 puanı kurtardı.

Trabzonspor, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Krasnodar'a konuk olacak.

Kaynak: AA