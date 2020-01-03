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Kravets, Kayserispor'da kaldı

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulüpten 1.1 milyon Euro alacağı bulunan ve bugün 550 bin Euro ödeme yapılmaması halinde sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağını belirten Artem Kravest ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

03.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:32 Kravets, Kayserispor'da kaldı

İstikbal Mobilya Başkanı Berna Gözbaşı, kulüpten 1.1 milyon Euro alacağı bulunan ve bugün 550 bin Euro ödeme yapılmaması halinde sarı-kırmızılı ekipten ayrılacağını belirten Artem Kravest ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ukraynalı futbolcu ile anlaştıklarını duyurdu.

"KRAVETS GOLLERİNİ KAYSERİSPOR İÇİN ATMAYA DEVAM EDECEK"

Gözbaşı, Kravets'in gol sevinci sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak altına, "Yol arkadaşlarımızı takımımızı sırtlayan, gücümüze güç katacaklar arasında belirliyoruz. Artem Kravets gibi. Kravets gollerini Kayserispor için atmaya devam edecek" notunu düştü.



İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA

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