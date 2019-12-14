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Kredi çekerek gittikleri şampiyonada üçüncü oldular

ERZURUM Sancak Atlıspor Kulübü'nün cirit takımı, bankadan kredi çekerek 6-9 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılarak üçüncü oldu.

14.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:52Kredi çekerek gittikleri şampiyonada üçüncü oldular

ERZURUM Sancak Atlı Kulübü'nün cirit takımı, bankadan kredi çekerek 6-9 tarihlerinde 'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılarak üçüncü oldu. Kulüp Başkanı Saffet Fidan, "Erzurum'un 28 yıl sonra şampiyonluğu kaptırmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama bunu herkes bilsin ki ciridin ana yurdu Erzurum'dur" dedi.

Merkez Palandöken ilçesinde 3 yıl önce kurulan ve gösterdiği büyük bir performansla Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Sancak Atlıspor Kulübü cirit takımı, Ankara'ya gidecek para bulamayınca kulüp başkanı Saffet Fidan bankadan 15 bin lira kredi çekti. 25 kişilik ekiple şampiyonaya katılmak üzere Ankara'ya giden Sancak Atlıspor Kulübü, bir büyük başarıya daha imza atarak üçüncü oldu. Ciritin anayurdu Erzurum olmasına rağmen Uşaklı ciritçilere verilen değeri kıskandıklarını vurgulayan Saffet Fidan, "28 yıldır bu şampiyonluğu Erzurumlu ciritçiler elde ediyordu. Ancak bu yıl sahipsizlik belimizi büktü. Ben de 15 bin lira kredi çekip kulübü Ankara'ya götürdüm. 3 yıllık bir kulüp olmamıza rağmen şampiyonada üçüncü olduk. Bir, iki ve dördüncülüğü Ankara vekilleri, belediye başkanları ve halkı ile birlikte çıkarma yapan Uşak takımları kazandı. Erzurum'un şampiyonada güçlü isimleri vardı. Ancak maddi imkansızlık nedeniyle onlar da bir şey yapamadı. Sahipsizlik yüzünden 28 yıl sonra şampiyonluğu kaptırdık" diye konuştu.

"Ata sporu ciritin anavatanı Erzurum'dur" diyerek yeni bir tartışmayı başlatan Başkan Fidan, "Bu spor Erzurum'da asırlardır oynanır. Şu anda 20 kulüp bulunmakta. 28 yıldır da Türkiye şampiyonu bu şehirden çıkıyordu. Ata sporu ciriti yaşatmak için özellikle köylerimizde büyük bir gayret veriliyor. Bu spor babadan oğluna devredilir. Her erkek çocuk küçük yaşta at binmesini öğrenir ve bıyıkları terlemeye başladığında takımdaki yerini alır. Öyle ki artık genç kızlarımız bile bu spora sahip çıkmaya başladı. Ancak devlet büyüklerimizin destek vermemesi elimizi kolumu bağlıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atların hazırlanarak ahırlardan çıkarılması

-Atların cirit yapılacak alana götürülmesi

-Cirit gösterisinden detay

-Saffet Fidan ile röp

-Lokman Toptaş ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURM,



Aralık, Ankara, Spor

Kaynak: DHA

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